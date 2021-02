Engelse Harlinger debuteert op WK afstanden: "Super gaaf natuurlijk!"

Dan naar volgend jaar. Dan zijn de Olympische Spelen. Vorig jaar sprak ze zich al uit over haar Olympische droom en dat is nog niet veranderd: "Die is er nog steeds", lacht Smeding. "Het komt nu best wel dichtbij, dus het wordt spannend." Als alles volgens plan verloopt, dan komt Smeding op zowel de 1.000 meter als de 1.500 meter uit in Peking. Maar, ze moet zich nog wel plaatsen en dat moet via de wereldbekerwedstrijden. "Je moet snelle tijden neerzetten en ik heb ook te maken met Britse kwalificatietijden, die staan ook best wel scherp. Ze moeten nog bevestigd worden, maar ik denk wel dat het haalbare tijden zijn."

Het traject naar de Spelen gaat ze in met Team Frysk en coach Siep Hoekstra. "Ik heb daar al vijf jaar getraind en Siep en ik hebben een super goede relatie. We kennen elkaar door en door en ik denk dat dat de beste voorbereiding is voor mij", zo vertelt Smeding. Ze hoopt dat ze niet de enige van Frysk zal zijn die zich plaatst. "Reina Anema, Marwin Talsma en misschien Peter Michael ook wel", hoopt Smeding.