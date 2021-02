Meerdere scholen houden maandag de deuren dicht vanwege code rood

Onder andere schoolkoepel Proloog heeft de ouders met een email op de hoogte gebracht van hun besluit. "We vinden het niet verantwoord om van onze leerkrachten en leerlingen te verwachten dat zij naar school komen." De lessen van maandag worden volledig geschrapt, zo laat de school weten.

Andere scholen die de deuren dicht houden zijn CBO Noardwest-Fryslân, schoolkoepel Atlanta, It Lauwers College, OSG Sevenwolden, CBO Meilan en AMS in Franeker.

Op sommige scholen worden online lessen gegeven in plaats van fysieke lessen. Op andere scholen zijn de kinderen vrij. De scholen communiceren dit via hun website of in een email.

Ook zijn verschillende locaties van de noodopvang maandag dicht vanwege de gladde wegen.