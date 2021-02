Opnieuw druk met ijsslachtoffers in ziekenhuizen: 139 mensen binnengebracht

De meeste slachtoffers werden binnengebracht bij het Antonius ziekenhuis in Sneek: 60 mensen in totaal. Tegenover 75 op zaterdag. Het ziekenhuis heeft vanwege de drukte beide dagen opgeschaald qua personeel. Bij het ziekenhuis in Sneek zagen ze met name een opvallend aantal mensen met hoofdletsel.

In Leeuwarden moesten 39 mensen worden geholpen na een ongeluk op het ijs. De meesten hiervan hadden een gebroken pols, maar er waren ook patiënten met gebroken ellenbogen, schouders en sleutelbenen.

Gebroken heup

Ziekenhuis de Tsjongerschans in Heerenveen moest zondag in totaal 25 mensen behandelen voor verwondingen naar aanleiding van een val op het ijs. Dat is een stuk minder dan zaterdag, toen waren het er uiteindelijk 50. De meeste van de patiënten hadden een gebroken pols, maar ook een gebroken heup kwam voor.

Op de spoedeisende hulp van ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten werden zondag 15 mensen binnengebracht met ijsverwondingen. Hier ging het ook voor het grootste gedeelte om gebroken botten. Zaterdag kregen ze in Drachten nog 29 mensen met letsel op de eerste hulp.