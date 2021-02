Dennis Veenker tevreden met 17e plek op WK bobsleeën: "Er zit vooruitgang in"

Na de eerste twee runs op zaterdag stonden de Nederlanders nog 21e. Ze moesten zondag bij de derde run in de top-20 eindigen om door te mogen naar de vierde run en dat lukte. Mede door het uitvallen van vier andere teams kwamen de Nederlanders op de achttiende plek terecht.

In de beslissende vierde run zette het team de 16e tijd neer. Dat bracht ze naar de 17e plek in de eindstand.

Vooruitgang

Veenker is tevreden met de zeventiende plek, vertelt hij. "Dit is voor het eerst dat we een volledig WK hebben gereden. Dat is voor het eerst in vier jaar, er zit vooruitgang in. Dus er komt straks wel een biertje bij het eten."