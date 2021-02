Code rood vanwege ijzel maandagochtend

Maandag is er in de loop van de nacht en in de ochtenduren kans op verraderlijke gladheid als gevolg van ijzel. Vanaf vijf uur 's ochtends geldt daarom code rood in Fryslân. Het gebied met ijzel komt vanuit het zuiden op onze provincie af.

De verwachting is dat de gladheid in de loop van de ochtend onze provincie weer zal verlaten, naar het noordwesten.