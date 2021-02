Bergsma pakt zilver op 10.000 meter, Van der Poel wint met wereldrecord

Strijd om het zilver

Bergsma nam het in de rit daarna op tegen de Italiaanse Davide Ghiotto. De Italiaan nam de eerste ronden wat afstand op Bergsma, maar de Fries stak hem al snel voorbij. De tijd van Van der Poel was echter al snel uit zicht en Bergsma zette met 12.45,86 de tweede tijd neer.

Dat lek niet genoeg voor het zilver omdat Patrick Roest tijdens zijn rit onder die tijd reed. De landgenoot kakte in he tweede deel van zijn 10.000 meter echter in en zette uiteindelijk maar de zevende tijd neer. De Russische Alexander Rumyantsev pakte in diezelfde rit het brons in 12.54,74.