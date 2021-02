Schöne baalt van verlies bij AZ: "Ik had gehoopt op meer"

"Je hebt vandaag drie goals weggegeven. We waren ongelofelijk slordig aan de bal", vat trainer Johnny Jansen de wedstrijd samen. "Als je ziet hoeveel ballen we in de eerste helft terugleggen, hadden we veel meer momenten kunnen pakken om vooruit te spelen."

Jansen dacht ook dat Heerenveen de gelijkmaker zou maken. "Ik denk, we komen weer terug in die wedstrijd. Maar het was gewoon niet goed genoeg en daar baal ik van.

'Dat is knap'

De trainer was wel blij met het optreden van debutant Schöne. "Lasse heeft het keurig gedaan. Hij heeft een lange periode niet gespeeld, maar je ziet dat hij fit is. Dat is knap. Je ziet aan alles dat hij goed kan voetballen, maar hij heeft gewoon wedstrijden nodig om ritme te krijgen. Hij kan goed voetballen, maar ook een toegevoegde waarde in de kleedkamer."

Andere positieve punten kon de trainer na de wedstrijd nog niet bedenken. "Vraag me daar morgen maar naar."