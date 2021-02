Twee mannen aan de tegenovergestelde kant van de coronadiscussie, wat drijft hen?

De coronamaatregelen zijn voor Amon dos Santos de zogenaamde druppel die de emmer deed overlopen. Hij vindt dat de maatregelen buitenproportioneel zijn en veel te veel stuk maken. De jongeren raken in geestelijke problemen en ook de economie wordt stuk gemaakt. Habtamu gelooft wel in de maatregelen en in de politiek. Hij staat op nummer 9 van de lijst voor de Tweede Kamer voor de PvdA.

In Buro de Vries gingen de beide mannen met elkaar in gesprek.

Amon stemde de laatste jaren niet. Hij zegt dat hij van nature links is, maar dat zijn voorkeur nu uitgaat naar Forum voor Democratie. De linkse partijen lopen volgens hem te gemakkelijke achter het kabinet aan. Ze stemmen in met de maatregelen en dat is voor hem reden om nu een andere keuze te maken. Habtamu vindt dat jammer, maar richt zich meer op de periode na corona. Beiden zijn het eens dat de jongeren te lijden hebben van de coronacrisis. De oplossing, daarover verschillen ze van mening.