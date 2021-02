Verzwakt Heerenveen in Alkmaar onderuit tegen AZ

Aanvoerder Henk Veerman, die tot nu toe steeds in de basis stond, moest ditmaal op de bank plaatsnemen. De spits had last van pijntjes. In de warming-up raakte ook naamgenoot Joey geblesseerd. Lasse Schöne, die deze week terugkwam in Fryslân, stond daarom meteen in de basis.

Snel op achterstand

Hoewel de Friezen aanvallend begonnen, was het eerste doelpunt voor AZ. Calvin Stengs kreeg op de rechterkant alle ruimte om uit te halen. Erwin Mulder had de bal in eerste instantie, maar kon niet voorkomen dat Stengs de rebound wel binnenschoot.

Heerenveen had het vooral in de opbouw lastig. Zonder Veerman&Veerman raakte de ploeg de bal regelmatig kwijt. Aan de andere kant kont AZ echter ook niet door de Friese verdediging komen.

Schöne scoort

Waar Heerenveen de tweede helft aanvallend wilde beginnen, onder anderen door Henk Veerman in te brengen, was het AZ dat opnieuw tot scoren kwam. Jan Paul van Hecke wilde een fout in de opbouw rechtzetten, maar veroorzaakte een penalty. Teun Koopmeiners schoot, via de handen van Mulder, raak: 2-0.

Heerenveen gaf het daarna echter niet op. Invaller Veerman werd nog maar net afgestopt nadat hij twee man uitspeelde. Even later was het wel raak: een voorzet van Siem de Jong werd ingetikt door debutant Schöne. Snel daarna kreeg Myron Baudu een enorme kans op de 3-2, maar de spits schoot van dichtbij op de lat.

Jacht op de gelijkmaker

Het spel was daarna vooral voor Heerenveen, dat de bal beter in de ploeg kon houden. Grote kansen leverden dat nog niet op, dus Jansen koos om ook Sherel Floranus, Arjen van der Heide en Rami Hajal in het veld te brengen.

Waar de Feansters op jacht gingen naar de gelijkmaker, was het aan de andere kant weer raak. Na een rappe tegenaanval kon Albert Guðmundsson, die twee jaar in de jeugd van Heerenveen speelde, de beslissende 3-1 maken.

Heerenveen blijft ondanks het verlies op de achtste plek in de eredivisie staan. Nummer negen FC Utrecht speelt zondagmiddag echter nog tegen Venlo en kan de Friezen nog inhalen.