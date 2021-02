IJsmeester Kroes: "IJs op Friese meren onbetrouwbaar, ga de meren niet op"

"Ik krijg van verschillende kanten door dat er windwakken ontstaan en ijsschotsen en dat is extra gevaarlijk voor de schaatsers. We maken ons zorgen, het ijs wordt slechter. Het gaat onder andere om Tsjûkemar, Sleattemer Mar, Fluezen en Hegemer Mar. Er zijn grote groepen mensen aan het rijden op de meren. Dat vind ik extra spannend. De wind draait en trekt ook aan en het ijs is niet dik, er komen gauw scheuren in."

Hij wijst de mensen op de eigen verantwoordelijkheid. "Mensen moeten vooral alert zijn. Op de vaarten lijkt het nog wel goed, maar ook daar moeten de schaatsers wel oppassen, want de temperatuur loopt op, dus het ijs wordt snel slechter. "