Operaasje Fryske Flagge: Jelmer de Vries zit in Finland: "Het Fries praten mis ik wel"

Jelmer de Vries (24 jaar) is geboren en getogen in Harlingen. Voor zijn studie 'Sustainability science' is hij in augustus 2019 naar Finland vertrokken. Daar zijn de winters wel wat strenger dan hier, met zo'n drie, vier maanden vorst. "En ik sta wel één of twee keer op de schaatsen, er zijn veel ijsbanen hier."

"Ik wilde een studie doen die te maken had met duurzaamheid en kwam uit bij de Universiteit in Lappeenranta in Finland. Ik heb me ingeschreven en mocht komen." Bij de studie leert hij hoe je afval kunt inzamelen en verwerken, water kunt zuiveren en de luchtvervuiling kunt terugbrengen. "Dus hoe we onze planeet iets beter achter laten."

Het is zijn eerste buitenlandervaring, "maar het bevalt me goed." De studie duurt twee jaar en hij zit in zijn laatste halfjaar. "Daarna wil ik graag aan het werk, ik weet nog niet of dat in Finland is of niet. Dat hangt van een baan af."

Hij mist Fryslân wel. "Mijn ouders sturen zo nu en dan een pakketje op met droge worst of suikerbrood. Dus dat is wel lekker. Het Fries praten mis ik ook wel. "