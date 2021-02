ARCHIEF: De opkomst van Valentijnsdag in Fryslân

Het is altijd weer een spannende dag: valt er een kaart op de mat of wordt er misschien een bos rozen bezorgd? Elk jaar zet de commercie groot in op Valentijnsdag, van oorsprong een Amerikaans fenomeen. Omrop Fryslân informeerde in 1995 bij verschillende winkels naar de Valentijnsverkoop, maar er werden toen nog vooral kaarten verkocht.