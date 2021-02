WINTERBLOG: Laatste echte winterdag

Zoek vijvers of sloten in je eigen woonplaats. Voor veilig is en coronaproof-omstandigheden, ga dan naar de lokale ijsbaan. Ga niet naar bevroren open water (meren, sloten, kanalen), de kwaliteit is niet betrouwbaar; dat is de boodschap van de KNSB. "Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies. En dat zeggen we niet alleen om te voorkomen dat mensen door het ijs zakken. Dat doen we ook omdat het vanwege de coronapandemie nu eenmaal afgeraden wordt om onnodig te reizen, zelfs op deze laatste schaatsdag op natuurijs", zegt Jurre Trouw van KNSB.

Stap niet alleen op de schaatsen voor een tocht, maar doe dat met zijn tweeën. Lees meer tips op schaatsen.nl/natuurijs