De Jong kan hattrick compleet maken op 1.500 meter, Bergsma ziet drie kanshebbers op de tien

1.500 meter

De grootste kanshebber op deze afstand is ongetwijfeld de Amerikaanse Brittany Bowe. Ze won dit seizoen beide wereldbekers op de 1.000 en 1.500 meter en zaterdag werd ze ook met afstand wereldkampioen op de 1.000 meter.

Wüst denkt echter dat het verschil dat er op de wereldbekers was, wel is te overbruggen. "Het is gewoon een andere wedstrijd, dus ik denk niet dat je moet rekenen in bepaalde verschillen die er nu waren", zegt Wüst. "Ik heb al vaak bewezen dat op het moment dat het moet gebeuren, dat het kwartje dan vaak de goede kant op valt."

Ook De Jongt denkt dat Bowe te verslaan is, maar dan moet ze wel een heel goede eerste ronde rijden. "Ik moet echt in de 27 zitten, anders is het gat wel heel moeilijk te overbruggen", aldus De Jong, die dit weekend al wereldkampioen werd op de 3.000 meter en de ploegenachtervolging en haar hattrick dus compleet kan maken. "Ik heb vooral zin om gas te geven en het gewoon te proberen", zegt de Rottumse.