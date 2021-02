Wereldkampioene Marijke Groenewoud koel na afloop: "Nuchtere Friezin, toch?"

Je zou zeggen dat de bondscoach blij is met een gouden, zilveren en bronzen medaille. Maar, daar is niets van waar zo vertelt Anema: "Er is niemand blij. Dit was niet waar we voor gingen. Beslissende dingen gaan mis en als team zitten we meer met de dingen die mislukken dan de dingen die goed gaan."

Wat ging er dan zoal mis in de ogen van Anema? "We hebben een aantal schaatsers die met-elkaar afspraken maken, en we kennen de schaatsers, maar we trappen er weer in. Dat is om doodziek van te worden. Daar zitten we even mee", daarmee doelt Anema op bijvoorbeeld Peter Michael, die niet mocht wegkomen, maar al in het begin weg sprintte. "Dat weten we dat dat zo is, en toch trappen we er weer in. Dan lopen we de hele wedstrijd achter de feiten aan."

Anema is wel blij dat Groenewoud uiteindelijk wereldkampioen wordt, al zegt hij dat niet met zoveel woorden: "Haar valt niets te verwijten, ze heeft gereden voor wat ze waard is en ze heeft het netjes gedaan. Irene is normaliter de snelste en komt er dan nog omheen. Dat lukte niet. We gokten op een één-tweetje en dat lukte niet, daar zijn we ziek van."

De coach uit Bontebok is er ziek van dus, zoveel mag duidelijk zijn. Maar chagrijnig, nee dat is hij niet. "Want dan sneuvelt er wat. Maar, dat is niet gebeurd. Misschien sneuvelt er vanavond nog een borreltje", sluit de coach af.