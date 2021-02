SC Heerenveen moet mogelijk tegen Ajax in de halve finale van de KNVB Beker

De kwartfinale van de beker had eigenlijk afgelopen woensdag gespeeld moeten worden. Maar omdat het veld in het Abe Lenstrastadion te slecht was door de winterse omstandigheden, is ervoor gekozen om de wedstrijd met een week uit te stellen. SC Heerenveen - Feyenoord wordt nu gespeeld op woensdag 17 februari.

De winnaar van die wedstrijd moet het dan op 2, 3 of 4 maart opnemen tegen Ajax. Die ploeg staat nu eerste in de competitie. Heerenveen zou thuis spelen, als ze de halve finale bereiken.