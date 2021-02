Viermansbob net buiten de top 20

Veenker zette met piloot Ivo de Bruin, Janko Franjic en Joost Dumas een 23ste tijd neer in de eerste run. In de tweede run was de viermansbob langzamer. Maar desondanks klom de ploeg enkele plekken in het klassement.

Veenker en zijn ploeggenoten moeten zondag na de derde run in de top 20 staan om van start te mogen gaan in de vierde run.