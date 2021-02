Tientallen ijsslachtoffers melden zich bij ziekenhuis

Bij het MCL in Leeuwarden zijn zaterdag in totaal 76 mensen behandeld voor verwondingen als gevolg van schaatsongelukken. Het grootste deel van de mensen had een gebroken pols, 37 in totaal. Anderen hadden onder andere last van een gebroken heup, een gebroken enkel en letsel aan het hoofd. Om de stroom aan patiënten goed aan te kunnen heeft het Leeuwarder ziekenhuis extra personeel ingezet, achttien in totaal.

Verderop in Drachten kreeg ziekenhuis Nij Smellinghe 29 patiënten met schaatsletsel. De dag daarvoor waren er ook al 32 mensen behandeld voor gebroken botten. In Heerenveen werden 40 ijsslachtoffers binnengebracht bij ziekenhuis Tjongerschans.

Ook het Antonius Ziekenhuis in Sneek had het druk. Hier werd net zoals in Leeuwarden extra personeel ingezet. Sommige mensen moeten later terugkomen omdat hun gebroken ledemaat nog een operatie vereist.