LDODK verliest topper tegen PKC met ruime cijfers

LDODK kwam sterk uit de startblokken. Halverwege de eerste helft stonden ze met een score van Ran Faber zelfs met 10-8 voor. Diana van der Vorst stond voor het eerst sinds maart vorig jaar weer in de basis. Wessel Bergsma maakte zijn basisdebuut bij de Gorredijksters. PKC nam in de slotfase het initiatief over en ging met vier goals verschil de rust in: 12-16.

Maatje te groot

Dit werd in de tweede helft niet meer goedgemaakt. Diana van der Vorst maakte met haar derde treffer het verschil nog één maal wat kleiner (13-16), maar de Papendrechters scoorden vlotter en waren ook sterker in de rebound. De koploper van poule A in de Korfbal League liep uiteindelijk wat geflatteerd, maar wel terecht uit naar de winst: 33-22.