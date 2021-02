Winterweer zorgt ook voor unieke duik: "Niets is zo mooi als onder het ijs!"

Een van de eerste duikers is Aukje de Jong. "Ik sta er wat dubbel in", lacht ze terwijl ze het wak inloopt. "Het lijkt me heel mooi, maar het is ook voor het eerst dat ik dit doe. Dus spannend is het ook." Na een bemoedigend knikje van de instructeur doet Aukje de bril op en klimt ze via een ladder het water in. Na een grote plons is ze weg. "Het is een gevoel van vrijheid," vertelt Jos terwijl hij aan het touw trekt om Aukje in de gaten te houden. "Het is vrij uniek om dit te doen, want het vriest niet zo vaak meer. Het mooiste is de speling van het licht. Je hebt een fysiek plafond boven je, dat is het speciale."