Marijke Groenewoud pakt wereldtitel op de massastart, zilver voor Stroetinga

Marijke Groenewoud uit Hallum heeft een gouden medaille gewonnen bij de massastart op het WK afstanden. De Friezin was in de eindsprint sneller dan de Canadese Ivanie Blondin en Irene Schouten. Het is de eerste wereldtitel in de carrière van de 22-jarige Groenewoud. Bij de mannen pakte Arjan Stroetinga een zilveren medaille.