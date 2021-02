Suzanne Schulting achtste op 1.000 meter, WK-goud voor Bowe

Suzanne Schulting reed, net als vrijdag op de 500 meter, in de eerste rit. Die rit won ze met grote afstand van Ellia Smeding uit Harlingen, die uitkomt voor Groot-Brittannië. Smeding kwam na 1.19,86 over de streep en eindigde daarmee als 23e.

De tijd van Schulting stond lange tijd bovenaan. Pas in de achtste rit ging de Poolse Karolina Bosiek er met 1.15,79 onder. Ook die tijd was niet genoeg voor het goud. Een rit later reed de Russische Olga Fatkoelina 1.15,03.

In de een-na-laatste rit gaf Brittany Bowe een masterclass aan de rest van het veld. De Amerikaanse reed 1.14,12 en was daarmee ook een stuk sneller dan haar directe tegenstander: Jutta Leerdam (1.14,67). In de laatste rit kwamen Jelizaveta Goloebeva en Natalia Czerwonka niet aan die tijden. Goloebeva pakte met 1.14,84 wel het brons.