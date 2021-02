Groenewoud wint halve finale massastart, ook Bergsma en Stroetinga naar WK-finale

Een plaats bij de eerste acht geeft recht op een plaats in de finale. Om dat klassement op te maken wordt gekeken naar het aantal punten dat is behaald. Die punten zijn te verdienen bij tussensprints onderweg en bij de finish.

In de halve finale van Bergsma haalden de Rus Danila Semerikov en de Oostenrijker Gabriel Odor een ronde voorsprong op het peloton. Bergsma kwam uiteindelijk, achter de Canadees Jordan Belchos, als tweede fan dat peloton over de finish. Dat was genoeg voor een plaats in de finale.

Ook in de race van Stroetinga kwamen er twee mannen met grote voorsprong over de streep: Ruslan Zakharov en Peter Michael. Stroetinga kwam uiteindelijk als vijfde over de finish. Dat leverde hem genoeg punten op.

Groenewoud wint

Bij de vrouwen haalde Groenewoud bij de tussensprints geen enkel punt, omdat ze gokte op de eindsprint. Een plaats bij de eerste vijf in die eindsprint zou in elk geval genoeg zijn voor een finaleplaats. Met grote overmacht schreef de Hallumse die uiteindelijk op haar naam.

De finale van de vrouwen is later op zaterdagmiddag om 16.58 uur. De mannen rijden om 17.15 hun halve finale.