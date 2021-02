Dokterswacht Fryslân overbelast door ijsongelukken

De meest voorkomende verwondingen zijn gebroken polsen en heupen, snijwonden aan het voorhoofd en hersenschuddingen. De Dokterswacht adviseert mensen daarom om polsbeschermers en helmen te dragen bij het schaatsen. Om blessures aan de heup te voorkomen, kan bijvoorbeeld een stuk karton in de broek worden gedaan. Dit zorgt ervoor dat de klap van een val meer verdeeld wordt.

Bij een val is het volgens de Dokterswacht belangrijk om direct te koelen. Als het lichaamsdeel nog te bewegen is, dan is de kans klein op een botbreuk en kan contact met een dokter wachten. Bij een mogelijke gebroken heup of andere ernstige verwondingen is het wel belangrijk om direct het noodnummer (1-1-2) te bellen voor een ambulance.