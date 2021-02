Nieuw boek met 22 portretten toont het café "als de ziel van het dorp"

Café in Jorwert

Ook het café in Jorwert is in handen van een jonge eigenaar. Emke Dykstra was al een paar jaar uitbater en vanaf januari 2020 ook eigenaar van 'it Wapen fan Baarderadeel'. De kroeg draait vooral op het jaarlijkse dorpsfeest en het openluchtspel, maar een goed bestaan kan Emke Dykstra er niet van hebben. "Ik heb ook nog ander werk en dat moet ook wel, want anders kon het niet."

Emke zijn pake - ook een Emke Dykstra - stond ook achter de tap van het dorpscafé en dat geeft wel wat speciaals vindt de jonge ondernemer, die de lockdown gebruikt om het café helemaal op te knappen. "Dat kan nu mooi. Het was hoognodig dat het plafond steviger werd gemaakt, want er kon op de bovenzaal niet meer gedanst worden. Nu wel weer; een ijzeren balkje over de hele breedte zorgt ervoor dat wij er niet doorheen gaan." Er komt ook dubbel glas en kozijnen worden vervangen. "Als laatste sausje wordt alles weer in de originele, ouderwetse kleuren."

Huiskamer van het dorp

Volgens stamgast Douwe de Bildt neemt de kroeg in Jorwert nog altijd een centrale plaats in. "Het is de huiskamer van het dorp. Vrijdagavond bij het biljarten krijgen we een update van alles wat er is gebeurd en wat we hebben gemist. Dan zijn we weer helemaal bij."

Tegelijkertijd is het ook een dorpshuis. "Ik moet er niet aan denken dat wij in zo'n nieuwerwets gebouw aan de rand van het dorp onze vergaderingen moeten houden." De Bildt woont al vijftig jaar in het dorp en kan mooi vertellen over vroeger. "Er is hier heel wat afgezwetst. Zo zat ik hier ook een keer..." en dan komt er weer een prachtig verhaal over het kattenkwaad dat hij en andere dorpsbewoners uithaalden.