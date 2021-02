IJsmeester Kroes waarschuwt nog maar eens: "Het ijs is niet geschikt voor de grote massa"

Kroes is zaterdag zelf wel het ijs op gegaan om de ijswegen in de provincie te beoordelen. "Ik kan het het beste beoordelen als ik er zelf opsta. Ik ben wel goed gekleed, we hebben een rugzak op die blijft drijven en we hebben prikkers en touwen bij ons. Op die manier ben ik onderweg", zegt Kroes.

Volgens de ijsmeester is het ijs op veel plaatsen nog lang niet vertrouwd en is er in de nacht van vrijdag op zaterdag ook niet veel ijs bijgekomen. Hij adviseert mensen daarom om niet het ijs op te gaan. "Ik zie dat heel veel mensen het wel doen. Maar je moet je wel realiseren dat je het op eigen risico doet en dat je dus ook zelf moet weten hoe het er bij ligt. Het is nergens vertrouwd en we hebben het nergens vrijgegeven", zegt Kroes.