Age Dijkstra schaatste van Leeuwarden naar Dokkum en terug, zijn advies: "Doe het niet"

"Het was zwaar ijs, het was hartstikke slecht", zegt Age Dijkstra. "Er was weinig op geschaatst, dus er waren nauwelijks nog scheuren. Het ijs was bobbelig, het was sneeuw-ijs met windwakken."

Zelf heeft hij geen nat pak gehaald, maar hij heeft wel iemand gezien die door het ijs was gezakt. "Het is dus wel oppassen geblazen." Door het slechte ijs kon hij niet echt snelheid maken. "En je moet eigenlijk wel doorrijden, anders scheurt het onder je voeten."

Zijn advies is dan ook niet om dit stuk te rijden. "Niet doen, het is te gevaarlijk. Vooral het laatste stuk was het ijs misschien maar vier centimeter en het golfde ook wat. Als daar veel mensen overheen gaan, dan gaat het mis."

Dijkstra staat deze zaterdag weer op het ijs, hij was tussen de middag op de Bonkefeart. "Het ijs is hier wel redelijk, maar er zijn wel veel mensen."