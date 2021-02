ARCHIEF: Eerste Friese successen op het WK afstanden

Op de eerste editie van het WK afstanden in 1996 in het Noorse Hamar was er al direct Fries succes. Bij de vrouwen werd Annamarie Thomas twee keer wereldkampioen en bij de mannen haalde Ids Postma uit Dearsum als eerste Fries het goud op de 5000 meter. Bij het WK in 1999 in Heerenveen werd Postma eerste op de 1500 meter. Vader Postma had daar eerst nog niet zo'n hoge verwachting van. Kijk naar de archiefbeelden van Omrop Fryslân uit 1999: