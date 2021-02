Omrop TIP: Verlangen in mineur

Het is bijna een jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland, met ook voor de cultuursector dramatische gevolgen. Het kleine theater de Koornbeurs in Franeker vormt het decor voor de Fryslân DOK 'Verlangen in mineur', met pianist Peter van der Zwaag in de hoofdrol. Hij is orkestleider van artiesten als Willeke Alberti. De documentaire is te zien op 13 februari bij NPO2 en op 14 februari bij Omrop Fryslân.