Cambuur Sjoernaal: welke speler is een koukleum?

SC Cambuur heeft de afgelopen week niet gespeeld. De wedstrijd van maandag, uit tegen Jong Ajax, werd geschrapt. De eerstkomende wedstrijd is komende dinsdag, thuis tegen TOP Oss. Cambuur verloor afgelopen week ook clubicoon Hampie Bakker. Het Cambuurerelid overleed op 88-jarige leeftijd. In het Cambuur Sjoernaal staan we stil bij het overlijden van Bakker en verder krijgen we antwoord op de vraag welke speler van de selectie de grootste 'koukleum' is.