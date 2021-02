WINTERBLOG: Grote drukte verwacht op het ijs

"Het wordt een dag om naar buiten te gaan", zegt weerman Piet Paulusma. "De zon is er volop bij en de temperaturen liggen rond de min 1 en min 2. De (zuid)oostelijke wind is matig en maakt het voor het gevoel wel kouder."

Na een nacht met flinke vorst, in Waskemeer werd het -13, wordt de komende nacht ook nog vorst verwacht tot -10 in het zuidoosten van de provincie. Zondag overdag komt het kwik net boven het vriespunt. In de nacht naar maandag valt mogelijk sneeuw of regen. Maandag is er kans op ijzel. Dinsdag wordt het 6 graden.