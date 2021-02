Eerste Europese 'pratende apparaten'-opleiding naar Leeuwarden

Het is voor het eerst dat in Europa een opleiding wordt opgezet die zich met deze technologie en de toepassingen daarvan bezig houdt. De opleiding is opgezet in samenwerking met onder meer bedrijven in het Amerikaanse Silicon Valley.

Helpen Fries te leren

In de opleiding gaat het niet enkel over de bestaande techniek, maar ook over de mogelijke toepassingen in de toekomst. Zo zou volgens Campus Fryslân de Voice-technologie ook kunnen worden ingezet om bedreigde talen zoals het Fries te behouden. Zo zouden applicaties ontwikkeld kunnen worden die mensen moeten helpen om het Fries te leren.

"Maar ook is het de bedoeling dat het Fries een plekje krijgt op de bestaande apparaten zodat je ook op deze nieuwe platformen het Fries kunt gebruiken", zegt Jelske Dijkstra van de Campus Fryslân. "En dat gaan Google, Amazon en al die anderen niet zelf doen, dus dan moet iemand anders er tijd in steken."