Schulting hoopt op medaille op 1.000 meter, Friezen favoriet op massa-start

Massa-start mannen

De Nederlandse afvaardiging op de massa-start bij de mannen wordt gevormd door twee Friezen. Arjan Stroetinga en Jorrit Bergsma mogen het zaterdag laten zien. Beiden werden al eens wereldkampioen op dit onderdeel: Bergsma vorig jaar in Salt Lake City en Stroetinga in 2015 in Thialf. Bovendien wonnen beide mannen een wereldbeker dit seizoen. En dus ligt de druk bij het Friese duo, toch Stroetinga? "Er wordt altijd naar ons gekeken natuurlijk, maar ik heb niet het gevoel dat dat nu meer is doordat we de wereldbekers hebben gewonnen."

Een plan zullen de beide mannen voor de wedstrijd maken, samen met de bondscoach. Dat is voor dit onderdeel even Jillert Anema, ook hun coach op de langebaan, omdat bondscoach Jan Coopmans er niet bij is. Bergsma over hun plan: "Het is niet dat we voor Jorrit of Arjan rijden, dat moet de wedstrijd uitwijzen. Voor de wedstrijd zullen we wel een soort plan bespreken, maar het kan op zoveel manieren verlopen, dus dat moeten we gewoon bekijken."

Bergsma en Stroetinga zien in de Belg Bart Swings en de Amerikaan Joey Mantia de grootste concurrenten. De Rus Danila Semerikov en Andrea Giovannini zijn outsiders volgens hen. Bergsma: "Dat zijn mannen die je de ruimte niet moet geven, want die zijn ook slim in het spel."