Johnny Jansen houdt Lasse Schöne nog op de bank tegen AZ

"Er is concurrentie en Lasse moet nu zijn best doen om erin te komen. Hij kan op alle vier de posities op het middenveld uit de voeten. Wat zijn ideale positie is gaan we ontdekken. Toen hij hier nog voetbalde, was hij een echte aanvaller. Hij speelde hier op tien, maar bij Ajax speelde hij in een vrije rol op rechts en uiteindelijk speelde hij daar op zes. Dus in zijn denken heeft hij wel een omslag gemaakt, maar in zijn hart is het natuurlijk een aanvaller."