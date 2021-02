Overwinningsreeks Femke Kok eindigt op WK met zilveren medaille: "Ik ging voor goud"

Het goud was voor Angelina Golikova met 37,14. Met 37,35 pakte de Russische Olga Fatkoelina het brons.

Kok reed in de laatste rit tegen Jutta Leerdam. Haar grootste concurrente, de Russische Angelina Golikova had op dat moment de beste tijd gereden: 37,14. Kok was dit seizoen al twee keer sneller geweest dan die tijd, maar de omstandigheden in Thialf waren vrijdag een stuk zwaarder dan eerder dit seizoen.

Het lukte de 20-jarige Friezin uiteindelijk ook niet, na een opening van 10,34, om onder de tijd van Golikova te duiken. Daarmee kwam na vier overwinningen in de wereldbeker een einde aan de overwinningsreeks van Femke Kok. "Ik had nooit gedacht dat ik hier als favoriet aan de start zou staan", zei ze na afloop. "Ik hoop dat ik mij in de toekomst nog verder kan verbeteren."

Suzanne Schulting eindigde met 38,75 als veertiende. De olympisch kampioene shorttrack moest in de eerste rit alleen rijden, omdat de Poolse Karolina Bosiek zich had afgemeld.

"Ik wist vanmiddag al dat ik alleen moest starten. Dat was niet ideaal. Maar als je dan aan de lijn staat, dan is dat totaal niet sfeerfol. Het is niet het lekkerste gevoel, maar je moet het ermee doen."