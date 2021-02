"Zorg ook dat er aandacht is voor jongeren in coronatijd"

"Ik merk bij studenten dat het water aan de lippen staat," zegt Van Hout. "We moeten wel voorkomen dat de gevolgen voor hen op mentaal gebied groter zijn dan eventuele consequenties vanuit medisch oogpunt. De jongeren zitten er zo langzamerhand wel doorheen."

Jongeren moeten eigenlijk alles uit zichzelf halen, denkt Van Hout. "De groep tussen de 17 en 20 jaar vormt normaal gesproken een categorie die steeds meer mag. Ik sprak een jongere die zei: ik werd eindelijk 18 en vanaf dat moment ging alles dicht, ik heb nog steeds niets meegemaakt van wat ik nu mag."

Balans vinden

De jeugd heeft ook minder contact met jongeren van dezelfde leeftijd. "In het begin van het jaar dachten we: nog even doorbijten. Maar hoe langer het duurt, hoe ingewikkelder het wordt. Ik denk dat men wel beter door krijgt dat deze groep er ook is. In het begin niet: toen keek men vooral naar de ziekenhuizen en de ernstige coronaslachtoffers. Maar dat verandert." Zo heeft ook de Tweede Kamer deze week aangegeven te kijken naar wat er mogelijk is. "Wat er wél kan worden geboden."

De oproep van de prominenten is volgens Van Hout ook geen kritiek op hoe het nu gaat, maar eerder een zoektocht naar de balans tussen diverse belangen. "We moeten de jongeren ook niet te snel aan het einde van de rij zetten. Kijk waar we jongeren ruimte kunnen bieden, al is het maar af en toe. Dan kun je het ook weer beter opbrengen om je daarna te beperken."