Antoinette de Jong en Ireen Wüst met Nederland wereldkampioen op ploegenachtervolging

De Nederlandse achtervolgingsploeg met Antoinette de Jong uit Rottum, Ireen Wüst uit Heerenveen en Irene Schouten is vrijdagmiddag wereldkampioen geworden. In Thialf in Heerenveen kwamen de vrouwen tot een tijd van 2.55,79. Het zilver was voor Canada met 2.55,98. De Russische vrouwen pakten het brons in 2.59,35.