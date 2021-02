Dieren in de problemen door winterweer: drukte bij Fûgelhelling in Ureterp

Tien kilo voer

Hetty is blij dat mensen de verzwakte dieren naar de opvang brengen, maar nog beter is om dat te voorkomen. Daarom is het bijvoeren ook zo belangrijk. Om die reden stelt De Fûgelhelling, samen met de Bûn foar Fryske Fûgelwachten (BFVW) nu tien kilo aan voer beschikbaar voor lokale vogelwachten.

Johan Kootstra van de vogelwacht in Opeinde is er blij mee: "Mooi dat het zo kan. Hier kunnen we mee vooruit en de vogels ook." Maar ook achter huis valt al veel te doen. "Al zijn het maar een paar boterhammen of vetbollen, wat men maar heeft. Dat kunnen de vogels nu wel gebruiken."