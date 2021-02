Lasse Schöne is het buitenkansje waar Heerenveen op hoopte

"Ik ben hier op 16-jarige leeftijd begonnen. Het voelt goed en vertrouwd om terug te zijn", zei Schöne, die rugnummer 43 krijgt. "Heerenveen staat voor goed voetbal en heeft een jonge, talentvolle groep. Er komt een EK aan en daar wil ik graag bij zijn." Schöne zegt dat hij fit genoeg is om zondag tegen AZ al te spelen. En hij denkt nog lang niet aan stoppen. "Zo lang ik me goed voel en er zin in heb, ga ik door. Wellicht nog wel tien jaar, al is dat misschien iets te veel."

Heerenveen haalde eerder deze winter al een andere oud-Ajacied naar Fryslân: Siem de Jong. Teruggaan naar Ajax was voor Schöne geen optie. "Dat is nooit de intentie geweest. Ik was daar de afgelopen weken puur om op hoog niveau te trainen. Ik heb wel gesprekken gehad met de trainer, maar niet om te blijven."