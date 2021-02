Fries Museum mag jurk van koningin Maxima laten zien

De jurk, met opvallende bloemen en vogels erop, is te zien in de tentoonstelling Haute Bordure. Het museum wil daarmee beginnen wanneer er weer bezoekers naar binnen mogen. Naast de jurk van Maxima zijn diverse kledingstukken te zien die in Nederland zijn gemaakt. Zo is er een paar met gouddraad versierde schoenen uit 1620 te zien, maar ook een jurk met rinkelende bellen van de bekende ontwerpers Victor & Rolf.

De expositie bestaat uit meer dan honderd stukken, die over zes zalen verspreid staan. In voorbereiding op de opening van het museum komt het museum met de podcast Voortborduren, die gaat over de borduurkunst.