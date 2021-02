Vrijdagmarkt: Verkiezingen uitstellen?

Nu zijn er wel veel maatregelen genomen en kunnen 70-plussers met een brief stemmen, maar de vraag blijft of het wel verstandig is om de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart te laten doorgaan.

"Uitstellen tot de zomer, dat is veel beter, want vanwege de warmte is het virus minder actief," vond een koopman. "Ik denk dat ik niet te stemmen ga als het al over vier weken is. Met z'n allen in zo'n lokaaltje, daar heb ik geen zin in."

Alternatieven

Een klant voegde daar nog aan toe: "Het hoeft ook helemaal niet van de ene dag op de andere. Bovendien zal er waarschijnlijk toch niet eens zo veel veranderen..." Anderen vonden net dat het met de aangekondigde maatregelen best kan doorgaan: "Volgens mij wordt het ordentelijk georganiseerd."

Veel mensen hadden liever gezien dat er nog wat meer alternatieven mogelijk waren, bijvoorbeeld stemmen via DigiD of iedereen de kans geven om via de post een stem uit te brengen. Een man maakte het niet veel uit: "Ik ga niet stemmen. Het zijn daar allemaal maffiaboeren. Ga toch weg man!"