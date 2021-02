Eindexamens gaan door: "Meer dan toetsen, ook afsluiting schoolcarrière"

Rekening houdende met de coronamaatregelen liggen er ook een aantal maatregelen kaar om het makkelijker voor de examenkandidaten te maken. Zo mogen ze dus waarschijnlijk een extra onvoldoende hebben, maar ook zullen de examens meer worden verspreid.

Onzeker

Anne Leijenaar, voorzitter van het college van bestuur van stichting CVO Zuid-West Fryslân, snapt wel dat sommige leerlingen bezorgd zijn over de examens. "Het is natuurlijk anders dan anders, ze hebben al een hele poos geen lessen op een normale manier. Ze volgen lessen gesplitst in lokalen. Ze voelen zich onzeker of ze het wel halen." Leijenaar is van de schoolkoepel waar het csg Bogerman, het Marne College en De Diken onder vallen, in Sneek, Bolsward, Koudum en Balk.

Er waren volgens Leijenaar een paar mogelijkheden. "Eén: dat het niet doorgaat. Twee: een beperkt examen met de kernvakken Nederlands, wiskunde en Engels en misschien een profielvak. Drie: dat het wel doorgaat, maar met aanpassingen. Daar gaan we nu voor. Ze krijgen wel een extra herkansing en mogen een extra onvoldoende hebben. Dus er is wel versoepeling."

Afsluiting van de schoolloopbaan

Leijenaar kan zich wel vinden in het besluit van de minister. "Vorig jaar zijn we zonder examens verder gegaan en dat was ook jammer. Bovendien zijn de examens ook een afsluiting, je wilt de spanning voelen van het in de zaal zitten, een uitslag en diploma-uitreiking. Het hoort bij het afsluiten van een schoolloopbaan. Ik sprak een leerling die het ook fijn vond, een echt examen wordt ook op prijs gesteld."

Organisatie

Het levert wel extra werk op voor de scholen. "Het vraagt veel voor de organisatie: het moet binnen drie tijdvakken, op anderhalve meter. Maar we gaan voor onze leerlingen. En ik heb alle waardering voor de docenten. Er wordt hard gewerkt om iedereen voor te bereiden op de examens."