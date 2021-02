Vaccineren op Waddeneilanden begint dinsdag

In totaal heeft de GGD Fryslân nu 16.000 mensen een prik gegeven tegen het coronavirus, onder wie 7.391 ouderen. Vrijdag staan er 1.300 vaccinaties ingepland.

Dinsdag begint het vaccineren van oudere bewoners en zorgmedewerkers op de Waddeneilanden. Alle vaccinaties werden tot nu toe gedaan met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Volgende week is voor het eerst het Oxford-vaccin van AstraZeneca beschikbaar. Zorgmedewerkers die nog op de wachtlijst stonden, krijgen dat vaccin.

Speciale helikopter brengt vaccin naar eilanden

Landelijk was deze week in het nieuws dat het transport van vaccins naar zorginstellingen niet altijd goed verloopt. Dat heeft een negatieve invloed op kwaliteit van het vaccin, meldde het AD. Die problemen spelen niet bij de GGD Fryslân. "De priklocatie in Leeuwarden en ook de zeven nieuwe locaties die er nog komen - krijgen de vaccins op correcte wijze rechtstreeks geleverd vanuit het depot in Oss", meldt de GGD. Voor het vervoeren van de vaccins naar de Waddeneilanden gebruikt de GGD een speciale helikopter.

Een proef om meer vaccin uit een flesje te halen is gelukt. Eerst leek het erop dat een flacon goed was voor vijf spuiten, maar nu is duidelijk dat er zeven doses uit een flesje kunnen worden gehaald.