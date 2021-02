Tijdelijk parkeerverbod bij Nannewiid in Oudehaske vanwege schaatsdrukte

IJsclub De Vriendschap van Oudehaske deed eerder al een oproep aan schaatsrecreanten om naar huis te gaan of een andere schaatsplek te zoeken. Volgens de ijsclub had de capaciteit voor het parkeren aan de naastliggende Badweg z'n maximum bereikt. Dat bleek ook wel, want diverse auto's stonden dubbel geparkeerd.

Dubbel geparkeerd

Het is voor de ijsclub niet te doen om het aantal mensen en de afstand tussen hen te controleren, daarom deed de club al een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van schaatsers.

Verkeersregelaars

Helaas is het niet een locatie die gemaakt is voor veel verkeer, schrijft de gemeente. Er zijn tijdelijk verkeersregelaars ingezet. "Wij vragen u om alleen te parkeren waar dat is toegestaan en de borden hiervoor in de gaten te houden en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen," laat gemeente De Fryske Marren weten.

Aan één kant van de Badweg mag de auto in de berm worden geparkeerd, aan de andere zijde niet. Mensen kunnen hun auto bij drukte ook kwijt bij het parkeerterrein van camping Nannewiid en het weiland tegenover het Badpaviljoen. Ook in het weiland bij Badweg 56 kan worden geparkeerd. Als deze plekken zijn geopend, geven de verkeersregelaars dit aan.

Ook parkeerverbod bij Maekehiem in Sint Nicolaasga

De gemeente heeft ook de toegangsweg naar Maeykehiem in Sint Nicolaasga aan één zijde afgezet en een parkeerverbod ingesteld. Want ook op die locatie zijn veel mensen, die de Vegelinsbossen in willen om te wandelen of te schaatsen op de Amazonasvijver. Eind januari deed de zorginstelling al een oproep om het terrein aan de Bouwen te mijden.