Piet Paulusma: "Dit weekend nog volop winter, daarna dooiaanval"

Als je hoopt op ijsgroei, is het beter dat het de hele nacht koud is.

Lage gevoelstemperatuur

De komende dagen wordt het weer minder 'vriendelijk', zegt Paulusma. "Maar we krijgen ook meer zon. Vrijdag veel zonneschijn, met -2 of -3 graden. Maar door de wind voelt het kouder aan. De gevoelstemperatuur zit tussen de -8 en -15 graden."

In de nacht van vrijdag op zaterdag zakt die gevoelstemperatuur verder. "Het wordt een echte, volle winternacht, van -7 of -8 op de eilanden tot -9 of -11 op het vasteland. Dat is strenge tot matige vorst. De wind zorgt ervoor dat de gevoelstemperatuur ligt tussen -15 en -20."

Zaterdag wordt ook een echte winterdag: "-2 graden overdag, dus het blijft vriezen. Een koude oostenwind. In de nacht blijft het helder."

Maandag warmer

Een dag later verandert er iets, zegt Paulusma. "Eerst zon, daarna meer bewolking. Overdag 0 graden. Een koude zuidoostenwind. In de nacht weer lichte vorst, misschien met kans op lichte sneeuw. Maandag komt de dooiaanval, met sneeuw, regen en ijzel. In de ochtend is het nog wel onder 0, maar later 2 of 3 graden boven nul."