Onbegrip bij KNSB over besluit regering om marathons op natuurijs te verbieden

De druk op de zorg en de politie zou te groot zijn, volgens het kabinet en de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Zij waren niet overtuigd van de plannen. "We weten hoe we ervoor staan met corona", zegt Hut. "Maar als KNSB konden we met onder andere House of Sports en natuurijsverenigingen zelfvoorzienend iets organiseren, ook op medisch gebied, beveiliging en crowdmanagement."

Opschieten, anders is het ijs weg

Donderdag is het hele marathonpeloton nog getest op corona en de KNSB keek al naar locaties om een eventueel NK op natuurijs te houden. "We liepen niet vooruit op de zaken, we waren aan het overleggen. Maar je moet wel opschieten, want anders is het ijs weg. We hebben uitgelegd hoe je het coronaproof kunt organiseren: op locatie, in een bubbel, met allerlei testen. Dan komt dit wel hard aan."