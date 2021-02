Kok topfavoriete op 500 meter, Wüst en De Jong veranderen tactiek op achtervolging

Ploegenachtervolging vrouwen

De vrouwen op de ploegenachtervolging gaan het anders doen dan op de laatste wereldbekers. Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten vormen de Nederlandse ploeg op het WK. Bij de wereldbekers eindigde Nederland twee keer als tweede achter Canada, dat wordt gecoacht door de Fries Remmelt Eldering. "Op papier zit er een mindere schakel tussen, maar ze rijden ons bijna op een seconde", vertelt Wüst over de Canadezen. "Als we nergens echt fouten hebben gemaakt, moeten we de tactiek wellicht aanpassen. Dus dat gaan we doen."

Nederland gaat meer duwen en minder vaak wisselen. "Liever hadden we meer wereldbekers gehad, zodat we dit kunnen oefenen. We hebben geen idee hoe het in de praktijk gaat uitpakken, maar ik denk dat we zeker voor de titel kunnen gaan."

Datzelfde denkt De Jong, die de wereldtitel absoluut nog niet uit haar hoofd heeft gezet. "Het is een gok, zo voor het WK, maar ik heb er veel vertrouwen in", zo zegt de nieuwe wereldkampioene op de 3.000 meter.