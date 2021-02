It Fryske Gea roept op: "Schaatsers, mijd riet en natuur"

Door de vorst zijn veel dieren al kwetsbaar, zegt It Fryske Gea. Vogels kunnen bijvoorbeeld minder eenvoudig aan eten komen. "Ze hebben het lastig", vertelt Walter Bosma, beheerder bij It Fryske Gea. "En dan hebben we ook nog de vogelgriep gehad, dus sommige exemplaren zijn al verzwakt. Als ze dan constant opvliegen, dan hebben ze daar al snel last van."

Energie sparen

Daarom is het ook belangrijk dat het rondom de wakken in het ijs rustig blijft. Want daar kunnen vogels nog bij het water komen. Wie te dicht bij de vogels in de buurt komt, kan ervoor zorgen dat ze opvliegen en een andere locatie zoeken. "En het is juist zo belangrijk dat ze hun energie sparen."