Politie houdt man aan na wilde achtervolging in Drachten

De man kreeg een stopteken op de Gauke Boelensstraat in Drachten, omdat de politie wist dat de man geen rijbewijs had. Daar was hij twee keer eerder voor gepakt. Maar de man reed weg, de Zuiderhogeweg op, meldt de politie. Daarbij reed hij door rood en haalde hij auto's aan beide kanten in. En volgens de politie reed hij daarna op de Noorderhogeweg nog harder en gevaarlijker.

Hij werd met drie politieauto's klem gereden en is daarna aangehouden. De auto van de man is in beslag genomen. Er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt voor onder meer rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs, meer dan 50 kilometer per uur te hard rijden en het negeren van een rood verkeerslicht.