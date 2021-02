WINTERBLOG: 'Sommige schaatslocaties op slot' | IJshockeyers trainen op natuurijs

Lenneart Scheenstra @Lenneart

Terwijl het op het Nannewijd en De Heide in Heerenveen heel erg druk was, trainden U14 en U16 van @UNISFlyers op een “geheime” locatie. Prachtig ijs. Wat een plezier om na maanden weer op het ijs te staan. Dit is waar we het voor doen! #grutsk